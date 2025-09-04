logo

Сильный удар России по Запорожью: что известно на данный момент

Российская атака по Запорожью: есть раненые и поврежденные гражданские объекты

4 сентября 2025, 13:39
Сегодня российские войска совершили очередной обстрел Запорожья. По предварительным данным, от вражеского удара пострадали по меньшей мере четверо мирных жителей города. Им предоставлена медицинская помощь, однако количество раненых может возрасти — информация уточняется.

Сильный удар России по Запорожью: что известно на данный момент

Атака рф по Запорожью

Снаряды попали в гражданскую инфраструктуру. Повреждены кафе и продуктовый магазин, которые находились на первых этажах многоэтажного жилого дома. В момент обстрела там находились люди, что привело к травмам и значительным разрушениям.

На месте происшествия сразу развернули работу экстренные службы. Спасатели обследовали территорию, чтобы проверить, нет ли людей под завалами. Пожарные расчеты ликвидировали последствия попаданий, а медики оказывали помощь пострадавшим. Полиция и коммунальные службы задействованы для обеспечения порядка и оперативного обновления.

Обстрел в очередной раз продемонстрировал, что россия продолжает целенаправленно бить по гражданским объектам, подвергая опасности жителей мирных городов. Запорожье уже неоднократно становилось мишенью атак, а на этот раз удары снова пришлись на густонаселенный район.

Украинские власти подчеркивают: подобные действия России являются очередным военным преступлением, ведь удар нанесен не по военным объектам, а именно по мирному населению. Ситуация в городе остается под контролем, однако угроза повторных атак сохраняется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у странская компания Fire Point, известная созданием ракеты "Фламинго", объявила о расширении своих разработок. Производитель работает над созданием новых образцов вооружения — в частности, баллистических ракет и систем противовоздушной обороны.



Источник: https://t.me/dsns_telegram/49065
