Сильный удар России по Запорожью: что известно на данный момент

Сегодня российские войска совершили очередной обстрел Запорожья. По предварительным данным, от вражеского удара пострадали по меньшей мере четверо мирных жителей города. Им предоставлена медицинская помощь, однако количество раненых может возрасти — информация уточняется.
Атака рф по Запорожью
Снаряды попали в гражданскую инфраструктуру. Повреждены кафе и продуктовый магазин, которые находились на первых этажах многоэтажного жилого дома. В момент обстрела там находились люди, что привело к травмам и значительным разрушениям.
На месте происшествия сразу развернули работу экстренные службы. Спасатели обследовали территорию, чтобы проверить, нет ли людей под завалами. Пожарные расчеты ликвидировали последствия попаданий, а медики оказывали помощь пострадавшим. Полиция и коммунальные службы задействованы для обеспечения порядка и оперативного обновления.
Обстрел в очередной раз продемонстрировал, что россия продолжает целенаправленно бить по гражданским объектам, подвергая опасности жителей мирных городов. Запорожье уже неоднократно становилось мишенью атак, а на этот раз удары снова пришлись на густонаселенный район.
Украинские власти подчеркивают: подобные действия России являются очередным военным преступлением, ведь удар нанесен не по военным объектам, а именно по мирному населению. Ситуация в городе остается под контролем, однако угроза повторных атак сохраняется.