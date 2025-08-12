Сильный пожар рядом с ЗАЭС: ситуация рискует стать критической

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В сети интернет распространяются фотографии сильного задымления рядом с Запорожской АЭС.
ЗАЭС. Фото из открытых источников
По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, рядом с ЗАЭС сильный пожар. Он пояснил, что тушение пожара на этой территории осложнено плотным минированием береговой линии.
По его словам, ситуация рискует стать критической с учетом совокупности факторов.
В Минэнерго сообщили, что задымление фиксируется в районе грузового порта Запорожской АЭС – последствия устанавливаются.
Отмечается, что грузовой порт расположен вне охраняемого периметра самой станции.
В Минэнерго предупредили, что любые провокации или военные действия на промышленной площадке Запорожской АЭС могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента.
Напомним, портал "Комментарии" писал об опасном сценарии для Запорожской АЭС.