Главная Новости Общество Война с Россией Сильный пожар рядом с ЗАЭС: ситуация рискует стать критической
НОВОСТИ

Сильный пожар рядом с ЗАЭС: ситуация рискует стать критической

На ЗАЭС ситуация рискует стать критической

12 августа 2025, 17:54
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В сети интернет распространяются фотографии сильного задымления рядом с Запорожской АЭС.

Сильный пожар рядом с ЗАЭС: ситуация рискует стать критической

ЗАЭС. Фото из открытых источников

По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, рядом с ЗАЭС сильный пожар. Он пояснил, что тушение пожара на этой территории осложнено плотным минированием береговой линии.

"Оккупационные власти ситуацию не комментируют, есть ли угроза самой ЗАЭС — неизвестно. МАГАТЭ пока молчит. От наших источников известно, что в первой половине дня в этом квадрате фиксировали "выходы" артиллерии, что могло повлечь за собой пожар", — отметил Андрющенко.

По его словам, ситуация рискует стать критической с учетом совокупности факторов.

Сильный пожар рядом с ЗАЭС: ситуация рискует стать критической - фото 2
Сильный пожар рядом с ЗАЭС: ситуация рискует стать критической - фото 3

В Минэнерго сообщили, что задымление фиксируется в районе грузового порта Запорожской АЭС – последствия устанавливаются.

Отмечается, что грузовой порт расположен вне охраняемого периметра самой станции.

"Этот инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе. Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности", — отметили в министерстве.

В Минэнерго предупредили, что любые провокации или военные действия на промышленной площадке Запорожской АЭС могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента.

Напомним, портал "Комментарии" писал об опасном сценарии для Запорожской АЭС.



Источник: https://t.me/andriyshTime/41752
