Гражданские граждане забыли о войне, несмотря на растущую угрозу для тыловых городов, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В ВСУ раскритиковали гражданских. Фото из открытых источников

"Мобилизация украинского общества – это о правильно расставленных приоритетах. А приоритет номер один на сегодняшний день – это война. У меня есть стойкое ощущение, что большое количество гражданских сегодня сильно удалились от войны. Их приоритеты лежат совсем в другой плоскости. 4% украинцев, задонативших тысячу гривен на ВСУ, и сбор на почти полмиллиона на столичную кафе тому подтверждение", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что заведения и бизнес должны работать, но в условиях, когда фронт приближается каждый день, а страна собирает на лечение и возвращение в строй раненых бойцов – весь ресурс нужно направлять на армию.

"Ведь там, куда доходит линия боевого столкновения, уверяю вас, не работают уже никакие кофейни", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти хотят перехватить инициативу на фронте к инаугурации Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать способность ВСУ успешно бороться с россиянами. Как пишет The Financial Times со ссылкой на военных чиновников и аналитиков, следующие несколько месяцев станут решающим этапом войны, поскольку Украина пытается стабилизировать свою оборону и укрепить свои позиции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что идея размещения миротворцев в Украине будет иметь только смысл, если это будет готовая к бою армия, а не нейтральные наблюдатели, заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущих конфликтов Франц-Штефан Гади. Аналитик подчеркнул, что три года Европа не принимала сильных решений в поддержку Украины и только сейчас осознала масштаб рисков, возникающих для нее, если РФ победит.