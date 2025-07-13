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Сигнал Кремля: Трамп хочет разблокировать помощь ВСУ

Трамп может возобновить помощь Украине: в США готовят новый оружейный пакет

13 июля 2025, 07:30
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Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи. Это может стать первым подобным решением с момента его возвращения в Белый дом в январе 2025 года.

Сигнал Кремля: Трамп хочет разблокировать помощь ВСУ

Трамп хочет разблокировать помощь ВСУ

Причина – эскалация со стороны России. После массированных атак дронами и ракетами по украинским городам, в Вашингтоне заговорили о необходимости дать решительный ответ. Новый пакет предусматривает оборонное оружие, которое Украина сможет получить в ближайшее время.

Ожидается, что Трамп воспользуется так называемым presidential drawdown authority — это особое право президента, позволяющее передавать оружие без одобрения Конгресса. Эту процедуру активно использовали еще при Байдене. В рамках программы США может оперативно выделить оружие на сумму до $3,85 миллиарда.

По данным СМИ, решения о новом пакете могут быть приняты уже в следующий понедельник.

Что именно могут передать:

  • боеприпасы к артиллерии и ПВО;
  • современные ракеты для отражения атак;
  • вспомогательное оборудование и техники связи;
  • возможно новые дроны и средства радиоэлектронной борьбы.

Почему это важно?

  • Это будет первое реальное изменение позиции Трампа по отношению к Украине после инаугурации.
  • Такой шаг может укрепить обороноспособность ВСУ в критический момент.
  • Это сигнал для России: США продолжают поддержку, несмотря на смену власти.

Трамп ранее сдержанно относился к помощи Украине, однако нынешнее обострение и давление со стороны союзников, в частности, Польши и Великобритании, повлияли на пересмотр его курса.

Решения о новом пакете могут официально объявить уже на следующей неделе. Украине остается ждать — но с надеждой серьезную поддержку.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Виннице правоохранители задержали 32-летнего водителя, который утром 12 июля наехал на 22-летнюю девушку. ДТП произошло на улице Андрея Первозванного. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль Renault.



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Источник: https://www.cbsnews.com/news/trump-considers-greenlighting-new-ukraine-funding/
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