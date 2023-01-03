Сигнал для России. Американские военные на востоке Европы

Американские военные 101-й воздушно-десантной дивизии армии США находятся всего в Румынии, всего в 7 минутах полета ракеты от мест, это Россия разместила свои боеприпасы во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Times.

Американские военные на тренировке. Фото из открытых источников

Американское издание утверждает, что военные США проводят совместные учения с румынской армией всего в нескольких километрах от украинской границы. Американцы атакуют вертолеты, капают окопы, стреляют из артиллерии, подобно тому, что происходило в оккупированном Херсоне.

В настоящее время 101-я воздушно-десантная дивизия находится ближе к военным действиям, чем любое другое подразделение США, и это первый случай, когда эта дивизия прибыла в Румынию с окончания Второй мировой войны.

"Это региональный конфликт, но он имеет глобальные последствия", — сказал начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл в интервью в авиабазе в Румынии.

NY Times уверяет, что развертывание войск в Румынии является предупредительным сигналом для России, а также обещанием президента США Джо Байдена, который заверил, что НАТО будет защищать каждый дюйм своей территории. Кроме того, общие учения – это отличный способ, чтобы убедиться, что в восточной Европе союзники НАТО могут сдерживать Россию.

Ранее авиабаза в Румынии была промежуточной станцией для сил США, направлявшихся в сторону Афганистана. Командир дивизии генерал-майор Макги отметил, что миссия в Румынии отличается от других задач в Европе, где некоторые американские войска учат украинцев современным системам вооружения.

"Вы получаете возможность тренироваться и действовать на той же земле, которую вам, возможно, придется защищать", — сказал генерал Макги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об анализе финского генерала о том, откуда Россия может совершить нападение в 2023 году.

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