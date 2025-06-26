Сибига заявил об историческом дне: что теперь ждет на Путина

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал историческим днем подписания Соглашение о создании Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. По его словам, российский диктатор Владимир Путин и его сообщники должны понять, что их ждет правосудие.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига на платформе X опубликовал заявление о создании Специального трибунала, занимающегося российскими преступлениями на войне в Украине.

"Только что президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали Соглашение о создании Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. Это исторический момент не только для Украины, но и для мировой справедливости", — заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что война России против Украины стала самым большим международным нарушением на европейском континенте со времен Второй мировой войны. По словам Сибиги, впервые за многие годы был создан Специальный трибунал, который будет заниматься преступлениями агрессии. Глава МИД отметил, что правосудие будет ждать Путина и тех, кто помогает российскому диктатору совершать преступления против Украины.

"Путин и его подельники должны знать, что правосудие неизбежно", — добавил Сибига.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибига объяснил, почему Россия усилила атаки по Украине и что задумал Путин.

Также "Комментарии" писали об историческом решении, которое было принято на саммите НАТО в Гааге и указано в итоговой декларации. Лидеры НАТО обязались инвестировать 5% ВВП в оборону до 2035 года и поддерживать Украину.