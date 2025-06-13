Сибига: Россия планирует боевые операции не только в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
По данным украинской разведки Россия начала готовить стратегические резервы, что означает планы боевых операций не только в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает МИД Украины в Telegram.
Андрей Сибига
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина все еще не потеряла веру в то, что глава Белого дома Дональд Трамп способен завершить полномасштабную войну. Об этом во время форума GLOBSEC-2025 заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Министр признался, что одно из искренних его желаний, чтобы Украина перестала быть темой обсуждений "на всех форумах по всему миру", что в свою очередь означало бы достижение долговременного и всеобъемлющего мира.
"Поэтому мы приветствуем усилия президента Трампа... Мы хотим завершить войну в этом году, и у нас действительно есть шанс ускорить наши мирные усилия", — добавил топ-дипломат.
Также "Комментарии" писали, что в МИД России отреагировали на ночные атаки Израиля по территории Ирана и крайне обеспокоены происходящим. Путин и Лавров Во враждебном ведомстве решительно осуждают силовую акцию Государства Израиль в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права в ночь на 13 июня. Это в то время, когда Россия сама ежедневно наносит смертельные удары по территории Украины.
"Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе безразлично относиться к таким преступлениям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности", — цинично заявляют в МИД РФ.
Новости