По данным украинской разведки Россия начала готовить стратегические резервы, что означает планы боевых операций не только в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает МИД Украины в Telegram.

Андрей Сибига

"Союзникам нужна полная дипломатическая мобилизация для остановки этой войны. Это вопрос не только Украины. Путин понимает только силу, поэтому сейчас важно своевременно применить санкции, используя их как экономическое оружие для давления на Россию", – подчеркнул министр.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина все еще не потеряла веру в то, что глава Белого дома Дональд Трамп способен завершить полномасштабную войну. Об этом во время форума GLOBSEC-2025 заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Министр признался, что одно из искренних его желаний, чтобы Украина перестала быть темой обсуждений "на всех форумах по всему миру", что в свою очередь означало бы достижение долговременного и всеобъемлющего мира.

"Поэтому мы приветствуем усилия президента Трампа... Мы хотим завершить войну в этом году, и у нас действительно есть шанс ускорить наши мирные усилия", — добавил топ-дипломат.

Также "Комментарии" писали, что в МИД России отреагировали на ночные атаки Израиля по территории Ирана и крайне обеспокоены происходящим. Путин и Лавров Во враждебном ведомстве решительно осуждают силовую акцию Государства Израиль в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права в ночь на 13 июня. Это в то время, когда Россия сама ежедневно наносит смертельные удары по территории Украины.

"Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе безразлично относиться к таким преступлениям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности", — цинично заявляют в МИД РФ.