«Сибига пригрозил продолжением Курской операции»: что известно

"Глава МИД Украины Андрей Сибига пригрозил продолжением операций в Курской области, несмотря на просьбу Трампа к путину пощадить окруженных солдат ВСУ". Эту выдумку распространяют пророссийские Telegram-каналы, сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, отмечая, что это фейк.

Андрей Сибига

В действительности: в интервью японскому телеканалу NHK Андрей Сибига заявил, что Украина продолжает операцию в Курской области, основные цели которой достигнуты, а военные мужественно выполняют миссию. Никаких упоминаний о Трампе, оцеплении или угрозах он не делал.

"У нас есть официальные комментарии наших главнокомандующих, например, генерала Сырского. Мы продолжаем проводить военную операцию в Курской области. Президент Зеленский вчера отметил, что основные цели этой военной операции были достигнуты. Но операция все еще продолжается. Наши солдаты мужественно выполняют свою миссию".

Российские каналы просто приписали вымышленные цитаты, чтобы дискредитировать Украину и посеять панику.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские военкоры и украинские чиновники продолжают отрицать необоснованное заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что российские войска оцепили значительное количество украинских войск в Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию американского Института изучения войны (ISW).

Российские военкоры опубликовали карты 14 и 15 марта, на которых показаны российские и украинские позиции в Курской области, которые не указывают на то, что российские силы окружили украинские силы, а два российских военкора прямо опровергли заявление Путина о том, что российские войска окружили значительное количество украинских сил в этом районе 13 и 14 марта.