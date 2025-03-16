«Сибига пригрозил продолжением Курской операции»: что известно

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Недилько Ксения
"Глава МИД Украины Андрей Сибига пригрозил продолжением операций в Курской области, несмотря на просьбу Трампа к путину пощадить окруженных солдат ВСУ". Эту выдумку распространяют пророссийские Telegram-каналы, сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, отмечая, что это фейк.
Андрей Сибига
В действительности: в интервью японскому телеканалу NHK Андрей Сибига заявил, что Украина продолжает операцию в Курской области, основные цели которой достигнуты, а военные мужественно выполняют миссию. Никаких упоминаний о Трампе, оцеплении или угрозах он не делал.
Российские каналы просто приписали вымышленные цитаты, чтобы дискредитировать Украину и посеять панику.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские военкоры и украинские чиновники продолжают отрицать необоснованное заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что российские войска оцепили значительное количество украинских войск в Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию американского Института изучения войны (ISW).
Российские военкоры опубликовали карты 14 и 15 марта, на которых показаны российские и украинские позиции в Курской области, которые не указывают на то, что российские силы окружили украинские силы, а два российских военкора прямо опровергли заявление Путина о том, что российские войска окружили значительное количество украинских сил в этом районе 13 и 14 марта.
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