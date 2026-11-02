Си нанесет самый простой удар по Путину: эксперт шокировал сценарием



















Политолог Игорь Рейтерович считает , что надежды Владимира Путина на трехстороннюю встречу с президентами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, во время которой можно было бы обсудить будущее Украины, пока не имеют реальных перспектив. Пекин не демонстрирует готовности приобщаться к такому формату переговоров, но подчеркивает необходимость участия европейских государств в урегулировании войны.

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По словам политолога, об отсутствии признаков подготовки саммита по Украине с участием трех лидеров сообщил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с Си Цзиньпином. Такая позиция Китая не нова: Пекин по-прежнему заявлял о важности привлечения Европы к переговорному процессу.

Рейтерович объясняет, что трехсторонняя встреча могла бы не оправдать ожидания Кремля. Путин, по его оценке, хотел бы стать на нем равноправным участником договоренностей с двумя мировыми лидерами, однако экономические возможности России не отвечают таким амбициям.

"Россия не дотягивает ни по каким критериям до ведущей страны мира, поскольку в современном мире доминирующим фактором является экономический. Имея экономику на уровне одного штата Калифорнии или Техаса, Россия вряд ли может претендовать на такую роль. Сам факт наличия одного из крупнейших ядерных арсеналов в мире для этого недостаточен", — пояснил политолог.

В то же время эксперт предостерегает, что Украине пока не стоит рассчитывать на Китай как на посредника, готового заставить Москву прекратить войну. Пекин, по его мнению, занимает выжидательную позицию и стремится получить дополнительные преимущества в отношениях с Россией и Европой.

"Китайцы хотят посмотреть, как это получится у американцев и европейцев. Если они провалятся, тогда не исключено, что Китай выйдет на арену и заявит уже о какой-то другой позиции. И эта позиция может стать решающей", — отметил Рейтерович.

Портал "Комментарии" уже писал , что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что результаты промежуточных выборов в Конгресс могут сузить возможности президента США Дональда Трампа во внешней политике.