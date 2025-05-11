Си дал Путину добро на эскалацию в войне против Украины: детали

Президент Китая Си Цзиньпин, вероятно, дал кремлевскому диктатору Владимиру Путину на переговорах в Москве добро на эскалацию войны против Украины, считает социолог Игорь Эйдман.

Си Цзиньпин

"Сейчас Китаю это выгодно. Си наверняка напряг флирт Путина с Трампом и перспектива измены российской шалавы китайскому хозяину. Эскалация агрессии сорвет потепление российско-американских отношений, приведет к новым санкциям и усилению изоляции России. А значит она станет еще более зависима от Китая, окончательно превратится в его вассала", — говорит эксперт.

Таким образом, подчеркивает Эйдман, реальных внешнеполитических препятствий для попыток организовать эскалацию не существует.

По его словам, давление Запада Путин давно игнорирует, а Китай заинтересован в обострении. Правда, говорит Эйдман, есть только проблема с нехваткой "пушечного мяса". Он напомнил, что в прошлом году план набора по контракту был сорван.

"Пушечного мяса" на фронте для наступления явно не хватает, а мобилизацию Кремль проводить не готов. Путин решает эту проблему с помощью циничного обмана — пытается заманить плебс на войну, давая ему ложную надежду на скорое прекращение войны в результате переговоров", — считает социолог.

Он обратил внимание, что до начала переговоров между Россией и США в апреле резко увеличилось число желающих заключить контракт с Минобороны. В Москве предложение "пушечного мяса" было в два раза выше, чем в предыдущие месяцы.

Видимо, предполагает Эйдман, наивное российское население решило, что война заканчивается и можно заработать на халяву — заключить контракт, получить несколько миллионов, а воевать уже не придется.

"Согласие Путина на возобновление переговоров с Украиной — не только подачка Трампу. Если они начнутся — толпа баранов побежит вербоваться "под конец войны" в армию за миллионы. Таким образом власти смогут навербовать новых идиотов, а потом захлопнуть мышеловку и бросить их в наступление", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский ответил Путину на его предложение начать прямые переговоры в Стамбуле.



