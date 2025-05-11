Си дал Путину добро на эскалацию в войне против Украины: детали

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Ткачик Олеся
Президент Китая Си Цзиньпин, вероятно, дал кремлевскому диктатору Владимиру Путину на переговорах в Москве добро на эскалацию войны против Украины, считает социолог Игорь Эйдман.
Си Цзиньпин
Таким образом, подчеркивает Эйдман, реальных внешнеполитических препятствий для попыток организовать эскалацию не существует.
По его словам, давление Запада Путин давно игнорирует, а Китай заинтересован в обострении. Правда, говорит Эйдман, есть только проблема с нехваткой "пушечного мяса". Он напомнил, что в прошлом году план набора по контракту был сорван.
Он обратил внимание, что до начала переговоров между Россией и США в апреле резко увеличилось число желающих заключить контракт с Минобороны. В Москве предложение "пушечного мяса" было в два раза выше, чем в предыдущие месяцы.
Видимо, предполагает Эйдман, наивное российское население решило, что война заканчивается и можно заработать на халяву — заключить контракт, получить несколько миллионов, а воевать уже не придется.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский ответил Путину на его предложение начать прямые переговоры в Стамбуле.
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