Си Цзиньпин абсолютно причастен к вторжению России в Украину – директор MI6

Руководитель секретного разведывательного ведомства Великобритании, более известной под названием MI6 Ричард Мур заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин "абсолютно причастен" к нападению России на Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.



Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Ричард Мур принял участие в мероприятии организованным Politico, где дал редкие комментарии относительно войны в Украине.

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"Китай и его коммунистический правитель Си Цзиньпин абсолютно причастны к вторжению России в Украину", — сообщает слова Мура издания Politico.

По словам руководителя MI6, Китай в первые месяцы полномасштабной войны явно поддерживал агрессивные действия президента России Владимира Путина.

"Они полностью поддержали россиян дипломатично, они воздержались во время ключевых голосований в ООН, они абсолютно цинично повторили все российские пути, особенно в таких местах, как Африка и Латинская Америка – обвиняя НАТО и тому подобное", – считает Ричард Мур.

Мур считает, что поддержка Китая повлияла на то, как россияне стали воспринимать Путина в России. Граждане России считают неудобным, что "баланс сил" между КНР и РФ изменился, ведь теперь видно, что "один сильно подчиняется другому".

Руководитель британских секретных служб объясняет, что Китай долгое время придерживался политики "скрывать свои умения и ждать своего времени". Однако с приходом Си Цзиньпина, в КНР отказались от осторожности и становятся все более агрессивными за рубежом и усугубляют репрессии внутри страны.

Директор MI6 заявил, что Китай разместил "ловушки данных" для других стран и таким образом ослабляет их суверенитет и повышает уязвимость. По его словам, Китай не только поддерживает войну России против Украины, Пекин также поддерживает авторитарные режимы по всему миру, например в Иране и Мьянме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай реагирует на критику НАТО и предупреждает о "решительном ответе".

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на решение США отправить кассетные боеприпасы в Украину.