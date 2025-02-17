Шведские миротворцы будут в Украине: когда это произойдет

Швеция не исключает возможности направления своих миротворцев в Украину для поддержания стабильного мира. Такое заявление сделала министр иностранных дел Швеции Маря Мальмер Стенергард в интервью радио Sveriges Radio.

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Стенергард подчеркнула, что шведские миротворцы могут быть направлены в Украину, если это станет необходимым. Однако она подчеркнула, что, прежде всего, Европа должна сосредоточиться на достижении "справедливого и устойчивого мира, который отвечает требованиям международного права".

"Если такой мир будет достигнут, его нужно будет поддерживать, и потому правительство Швеции не исключает никаких вариантов", — добавила министр.

Премьер-министр Великобритании, Кир Стармер, также заявил о готовности направить британские войска в Украину. Он отметил, что это решение не легкомысленно, поскольку существует потенциальная угроза для миротворцев. Однако такой шаг подчеркивает желание Британии внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что количество иностранных миротворцев в Украине может достигнуть 110 тысяч. Он также выразил надежду на участие морских стран, таких как Великобритания, в этой миссии.

В то же время глава Пентагона заявил, что участие американских войск в миротворческой миссии в Украине невозможно. Однако некоторые американские СМИ со ссылкой на чиновников сообщали, что Трамп может согласиться на размещение войск США для охраны редкоземельных ископаемых.

Министр иностранных дел Польши, Радослав Сикорский, прогнозировал, что европейские войска могут быть отправлены в Украину в случае достижения соглашения о прекращении войны между Россией и Украиной. Эту инициативу также поддерживает Дональд Трамп.

СМИ сообщают, что европейские страны уже приступили к подготовке к возможной миротворческой миссии. Франция и Великобритания возглавляют эти усилия, изучая, какие силы могут быть необходимы для выполнения этой миссии.

Как уже писапы "Комментарии", Великобритания в случае достигнутых договоренностей готова разместить миротворцев на территории Украины, заявил премьер-министр Кир Стармер.