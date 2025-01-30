Швеция отправляет в Украину рекордный пакет помощи: ВСУ получат очень нужное оружие (СПИСОК)

Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о новом пакете помощи Украины на сумму 13,5 млрд шведских крон (около 1,23 млрд долларов). Об этом 30 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Минобороны Швеции. Министр отметил, что Европа должна начинать брать на себя больше ответственности за обороноспособность Украины.

Украина получит 16 шведских катеров Combat Boat 90. Фото: armyinform.com.ua

В пакет, в частности, войдут 16 боевых катеров, 1500 противотанковых ракет, 146 грузовиков и 200 противотанковых гранатометов. Йонсон заявил, что это крупнейший пакет помощи с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Отмечается, что этот пакет также усилит потенциал Украины в сфере дальнобойности. Швеция намерена выделить около 1 млрд шведских крон (около 90 млн долларов) на то, чтобы Украина могла производить ракеты и беспилотники большой дальности.

Пакет разделен на восемь компонентов, крупнейший из которых состоит из различных закупок новой техники — в основном у шведской и других европейских оборонных отраслей — с целью передачи ее Украине. Подробное содержание пакета:

16 скоростных бронированных десантных катеров Commbat Boat CB 90 с 23 боевыми модулями и 1 млн 12.7 мм патронов;

146 грузовиков;

1500 ПТРК TOW;

200 ПТРК AT4;

учебное оборудование, РХБЗ защита и другое пехотное обеспечение;

534 млн долларов будет потрачено на производство артиллерии, дронов и других приоритетных вооружений с поставкой в ​​кратчайшие сроки;

58 млн долларов выделяется на обучающие программы для Сил обороны;

71 млн будет направлен на ремонт уже поставленной техники и логистику;

еще 250 млн будут направлены на другие программы, в том числе 178 млн будут выделены на Датскую модель, то есть закупку оружия у украинских оружейников.

около 1/4 от пакета будут выделены непосредственно из запасов Вооруженных сил Швеции.

В ведомстве отметили, что это уже 18-й пакет военной помощи Украине, таким образом общая сумма предоставленных пакетов с начала полномасштабного вторжения России составляет около 61,9 млрд шведских крон (более 5,6 млрд долларов).

Как указывал портал "Комментарии", контракты на поставку оружия и боеприпасов для Украины, заключенные предыдущей администрацией США в рамках программы USAI, остаются в силе . Указ президента США Дональда Трампа, приостанавливающий на три месяца оказания помощи иностранным государствам, не касается поддержки Украины в области безопасности. По словам представителей Пентагона, военная помощь Украине остается вне ограничений этого указа, поскольку он касается только программ развития, а не оборонной поддержки. Кроме того, указ Трампа не влияет на выполнение ранее планировавшихся поставок оружия Украине из составов армии США в рамках программы PDA.