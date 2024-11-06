Штурмы на электросамокатах: что происходит на одном из направлений

Российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска 4 и 5 ноября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны.

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Представитель украинской бригады, действующей на харьковском направлении, 5 ноября заявил, что успешные удары украинской артиллерии и беспилотников ввиду первого лица (FPV) по российским танкам и бронетехнике заставляют российские силы использовать пехоту, а иногда и электросамокаты для штурмов на харьковском направлении.

Российские войска недавно продвинулись юго-восточнее Купянска и северо-западнее Кременной на фоне продолжения российских наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 4 и 5 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 4 и 5 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Новоселовского (юго-восточнее Купянска) и к северу Тернов (к северо-западу от Кременной).

Российские пропагандисты утверждали, что русские войска продолжали наступление у Колесниковки (юго-восточнее Купянска) и захватили большую часть населенного пункта, а также что русские войска продвинулись в районе Тернов, хотя ISW еще не нашло подтверждения каких-либо из этих утверждений.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжили наступление севернее Купянска в районе Кондрашовки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; юго-восточнее Купянска возле Колесниковки, Кругляковки, Новоосинового, Лозовой, Чернещины, Загрызово, Кучеривки; северо-западнее Сватово возле Песчаного; к западу от Сватово вблизи Вишневого; юго-западнее Сватово возле Дружелюбовки, Макеевки, Екатериновки, Грековки; и западнее Кременной возле Торского, Заречного и Тернов. Представитель украинской бригады, действующей на купянском направлении, 5 ноября заявил, что российские войска удвоили количество наземных атак и используют огневые штурмовые подразделения численностью от трех до пяти солдат.