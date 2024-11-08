Российская армия начала новую волну наступления на позиции ВСУ в Курской области.

РФ перешла к наступлению в Курской области. Фото из открытых источников

Как сообщает паблик Deep State, армия РФ возобновила наступательные действия на Погребки, Зеленый Путь, Дарьино и Суджу.

Отмечается, что по последнему вектору ситуация уточняется, а на остальных участках основной напор россиян удалось остановить.

Deep State сообщает, что россияне применяют на Курщине "традиционную тактику". А именно – десантирование пехоты на БМП.

Ранее российские паблики также сообщили о возобновлении наступательных действий армии РФ в Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что победа Дональд Трампа на выборах президента США – это следствие слабости Демократической партии, не понимающей интересов рядового американца, заявил политолог, офицер ВСУ Николай Мельник. "Победа Трампа — это заслуга, в первую очередь, демократов, которые так и остаются далекими от рядового американца и говорят на его языке. Главная претензия к демократам со стороны американского избирателя — слабость. А за слабых не голосуют. Их жалеют, морально поддерживают, но не голосуют", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США в западных странах обсуждают возможность снятия санкций с России в сфере финансов. "Все разговоры сегодня утром только о том, как торговать с Россией и будут ли сняты санкции. Трейдеры западных банков внезапно задаются вопросом, можно ли теперь торговать рублем", — рассказал изданию Financial Times один из американских финансистов.