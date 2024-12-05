Штурмовые роллеры и рота ударных гироскутеров: на фронте заметили странных русских штурмовиков

На видео с дронов заметили, как солдаты вражеской армии передвигаются на электросамокатах. Фото с камер разместил журналист Юрий Бутусов, прокомментировав:

Оккупанты на электросамокатах. Фото: Юрий Бутусов

"Ну, наконец, в бой пошли самокаты! Вторая армия мира нашла способ замены российской бронетехники, которая горит пачками на всех фронтах в Украине и массово отжимается в Сирии.

Интересно, что будет дальше? Рота ударных гироскутеров? Штурмовые роллеры? Матросы на зебрах?

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Рамзан Кадыров признался, что наврал о "подаренном" Маском Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что миллиардер и владелец компании Tesla Илон Маск не дарил ему автомобиль Cybertruck. Об этом Кадыров сказал во время прямой линии в среду, 4 декабря, сообщают местные СМИ.

Глава российского региона рассказал о своем отношении к американскому предпринимателю, руководителю SpaceX и Tesla Илону Маску.

"Мне нравится его характер, стиль жизни и поведение. Я люблю шутить над ним в социальных сетях", — сказал Глава Чеченской Республики.

Руководитель Чечни отметил, что следующая машина Tesla на подходе, но при войне они непригодны.

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По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, областной прокуратуры и полиции, с середины июля Херсон и соседние села на западном берегу Днепра потерпели более 9500 атак с применением небольших беспилотников, в результате чего погибли по меньшей мере 37 человек и сотни получили ранения. Об этом глава области сообщил в интервью Financial Times.

Прокудин сказал Financial Times, что Россия развернула несколько своих "лучших подразделений беспилотников" через Днепр, которая разделяет Херсон пополам и является линией фронта. По его словам, с берега напротив центра города россияне запускали передовые модели беспилотников, усовершенствуя боевую технику и обучая новых операторов для своего усиленного вторжения.

"Россия хочет начать здесь еще одно наступление", — сказал Прокудин, добавив, что российские силы собрали "300 лодок для пересечения реки".