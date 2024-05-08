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Штурм полумиллионной группировкой: реальный ли сценарий захвата Харькова

Роман Свитан объяснил, зачем оккупанты разворачивают войска на границе Харьковской и Сумской областей

8 мая 2024, 20:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Будущее наступление российских оккупационных войск на Харьков и Сумы, о чем пишут западные СМИ, невозможно по объективным причинам, пояснил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

Штурм полумиллионной группировкой: реальный ли сценарий захвата Харькова

Наступление РФ на Харьков (фото из открытых источников)

Как заявил полковник в интервью Obozrevatel , РФ не будет приступать к масштабным боевым действиям в новом направлении, пока полностью не оккупируют украинские территории, которые вписали в российскую конституцию (Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую, — ред.).

"Чтобы начать наступать на Сумы или Харьков, им надо забросить Запорожскую и Херсонскую области, которые сейчас оккупированы, вывести оттуда войска, добрать еще до полумиллиона войск и развернуть их, например, в районе Харькова. Такие действия они проводить не могут и не будут . Им просто ничем", — убежден эксперт.

При этом военный уверен, что развертывание группировки на границе Харьковской и Сумской областей нужно захватчикам еще и для того, чтобы "связать" наши войска на этом направлении, чтобы ВСУ не смогли перебрасывать подкрепления в Донецкую и Луганскую области.

"С этой целью они могут опрокинуть туда несколько подразделений и соединений в зависимости от возможностей. Но масштабных наступательных операций им просто нечем проводить, поскольку эти области еще не "присоединены" к РФ <...> Просто у них нет лишних полмиллиона солдат, чтобы развернуть наступательные операции в Сумской или Харьковской областях", – заключил Роман Свитан.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что наступление на Харьков скорее всего будет. В США оценили шансы РФ на захват города. Российское военное командование формирует Северную группировку войск из элементов Ленинградского военного округа по операциям на Белгородско-Харьковском оперативном направлении. Однако у армии РФ нет достаточно сил для захвата таких областных центров, как Харьков или Сумы.



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