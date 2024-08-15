Военный Николай Ворошнов заявил, что по состоянию на вчера российские оккупанты находятся на расстоянии менее 6 км от Селидово. По его словам, долго и эффективно оборонять город очень тяжело из-за сложностей ландшафта.

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"Когда дойдут до трассы, то штурм города будет быстрее зачистки Суджи", — добавил военный.

Кроме того, по его словам, враг перешел трассу Угледар-Марьинко и закрепился на прежних позициях Сил обороны.

"Перешел и закрепился, а не как раньше — сбросили с дрона трехцветную тряпку на сожженную машину и по всем русским каналам крутили этот видос с утверждением о пересечении этой трассы", — отметил военный.

Военный подчеркнул, что падение Селидова грозит в первую очередь обороне города Курахово, которое должно было прикрываться именно с высот с направления Селидово, и эта группировка должна была быть отсечена довольно большим водохранилищем.

"Ну и, очевидно, дорога на Покровск, но по этому направлению врагу будет крайне трудно продвинуться в город", — добавил Ворошнов.

При этом он добавил, что вдоль трассы Угледар-Марьинко есть несколько стратегически важных объектов, если врагу удастся их захватить — угледарская группировка получит удар во фланг и оборона города (остатков города) в полуокружении будет очень трудным и сомнительным делом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин решил махнуть рукой на Курск и сосредоточить силы российской армии на захвате Донецкой области, являющейся для него целью номер один. Кроме того, военные подчеркивают, что сейчас очень тяжелая ситуация на Покровском направлении.



