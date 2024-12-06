Штатам плевать на жизни украинцев: что ждет на фронте парней 18+

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Ткачик Олеся
Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что мобилизационный возраст в Украине нужно снижать до 18-19 лет. При этом, как подчеркнул военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, странно слышать такого рода заявление от опытного военного.
Мобилизация в Украине
По словам Коваленко, идеальными физическими параметрами среднестатистический штурмовик обладает в возрасте 25-35 лет.
Кроме того, добавил он, это возраст более уже сформировавшейся, более целостной психики, которая куда более стойко сможет справляться с ужасами войны, нежели у восемнадцатилетнего пацана.
По его словам, если стартует мобилизация 18-25-летних не самой многочисленной категории в Украине, и на фронт призовут 100 тысяч человек.
Коваленко заявил, что подразделение, не имеющее полной комплектации, сразу же проседает по эффективности и качеству выполнения боевых задач в наступлении и обороны. А подразделение, укомплектованное физически и психологически неподготовленным личным составом тем более – просто мясо на поле боя, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Банковой категорически опровергают информацию о том, что в Украине готовятся снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
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