Штатам плевать на жизни украинцев: что ждет на фронте парней 18+

Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что мобилизационный возраст в Украине нужно снижать до 18-19 лет. При этом, как подчеркнул военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, странно слышать такого рода заявление от опытного военного.

Мобилизация в Украине

"Хотя, с учётом того, что Бен Ходжес говорит не о призыве и последующем участии в войне граждан США, а украинцев, то его позицию можно понять – ему плевать на жизни молодых парней, физически и психологически неготовых к войне", — отметил Коваленко.

По словам Коваленко, идеальными физическими параметрами среднестатистический штурмовик обладает в возрасте 25-35 лет.

"Это пик физического развития и отсутствие хронических болезней и прочих патологий. Восемнадцатилетний парень никогда не сможет выполнить те задачи, которые по силу тридцатилетнему бойцу", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, добавил он, это возраст более уже сформировавшейся, более целостной психики, которая куда более стойко сможет справляться с ужасами войны, нежели у восемнадцатилетнего пацана.

"По сути, отправляемые в зоне боевых действий бойцы в категории 18-25 будут одними из первых в категории суточных потерь 200-300 хотя бы только по этим причинам", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, если стартует мобилизация 18-25-летних не самой многочисленной категории в Украине, и на фронт призовут 100 тысяч человек.

"Это примерно 125 батальонов, которые в свою очередь должны быть укомплектованы танками – 1 375, ББМ – 4 125, артиллерия – 1 500 и так далее. Вопрос к Бену Ходжесу, он учёл тот факт, что у нас нет столько техники для комплектации такого количества батальонов? И это при том, что у нас есть не до конца укомплектованные бригады, поставки техники в которые нашими партнёрами постоянно задерживается", — подчеркнул эксперт.

Коваленко заявил, что подразделение, не имеющее полной комплектации, сразу же проседает по эффективности и качеству выполнения боевых задач в наступлении и обороны. А подразделение, укомплектованное физически и психологически неподготовленным личным составом тем более – просто мясо на поле боя, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Банковой категорически опровергают информацию о том, что в Украине готовятся снизить мобилизационный возраст до 18 лет.



