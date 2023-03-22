Шойгу заговорил о мире с Украиной, а потом сбежал от СМИ

Как передает издание "Комментарии", министр обороны РФ Сергей Шойгу случайно выдал размышления о приближающемся мире с Украиной в комментарии российским СМИ, но потом сбежал от журналистов.

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Соответствующий фрагмент изначально показал провластный телеканал "Звезда", но вскоре его "обрезал". Видео, вместо 13 секунд, стало длиться 19. На это обратили внимание журналисты проекта Faridaily и показали полную версию с "позором" Шойгу.

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В кадре Сергей Шойгу на встречный вопрос "кремлевских" журналистов по поводу финального варианта завершения войны с Украиной ответил, что все закончится "миром".

"Любая война заканчивается миром", — заявил российский министр

Вот только продолжить свою мысль Шойгу отказался, не сумев объяснить журналистам, когда этот самый мир может наступить, приспешник Путина просто решил сбежать.

Ролик был записан после встречи хозяина Кремля Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпинем.

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