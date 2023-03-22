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Шойгу заговорил о мире с Украиной, а потом сбежал от СМИ

Российский провластный телеканал сначала опубликовал полную версию с комментарием Шойгу, но позже обрезал кадр

сегодня, 12:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", министр обороны РФ Сергей Шойгу случайно выдал размышления о приближающемся мире с Украиной в комментарии российским СМИ, но потом сбежал от журналистов.

Шойгу заговорил о мире с Украиной, а потом сбежал от СМИ

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Соответствующий фрагмент изначально показал провластный телеканал "Звезда", но вскоре его "обрезал". Видео, вместо 13 секунд, стало длиться 19. На это обратили внимание журналисты проекта Faridaily и показали полную версию с "позором" Шойгу. 


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В кадре Сергей Шойгу на встречный вопрос "кремлевских" журналистов по поводу финального варианта завершения войны с Украиной ответил, что все закончится "миром".

"Любая война заканчивается миром", — заявил российский министр

Вот только продолжить свою мысль Шойгу отказался, не сумев объяснить журналистам, когда этот самый мир может наступить, приспешник Путина просто решил сбежать. 

Ролик был записан после встречи хозяина Кремля Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпинем.

Читайте также на портале "Комментарии" — второй день переговоров между руководителями Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным, который объявлен в розыск Международным уголовным судом, приносит тревожные вести. Уже понятно, что Китай намерен и далее поддерживать Россию. По крайней мере – экономически и политически. Лидер КНР даже пригласил своего российского коллегу посетить Китай. Эксперты продолжают анализировать специально для издания "Комментарии" игры китайского дракона с российским медведем, изрядно потрепанным войной против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Путин как политик умер – с чем связана его внезапная поездка в Крым и Мариуполь.




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Источник: https://t.me/faridaily24/824
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