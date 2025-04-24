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Шойгу: Россия оставляет право применить ядерное оружие в случае агрессии Запада

По словам секретаря Совета безопасности, Россия "внимательно следит за военными приготовлениями европейских стран"

сегодня, 11:02
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Недилько Ксения

Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии западных стран. Об этом в интервью прокремлевскому агентству ТАСС заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

Шойгу: Россия оставляет право применить ядерное оружие в случае агрессии Запада

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"В ноябре 2024 года в Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания были внесены изменения, в соответствии с которыми Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Республики Белоруссия, в том числе с использованием обычного оружия", — указал он. Россия, по словам Шойгу, "внимательно следит за военными приготовлениями европейских стран".

"В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации в случае совершения иностранными государствами недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации, наша страна считает правомерным принятие симметричных и асимметричных мер, необходимых для пресечения таких действий и предотвращения их повторения", — заявил он.

Ядерное сдерживание, как отметил приспешник Путина, "осуществляется в отношении государств и военных коалиций, рассматривающих Россию в качестве потенциального противника, обладающих оружием массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения".

Кроме того, такие действия распространяются также на государства, которые предоставляют свою территорию и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против РФ.

"Задачи обеспечения целостности единого оборонного пространства России и Белоруссии, совместной реализации мероприятий по стратегическому сдерживанию были закреплены в принятых в декабре 2024 года Концепции безопасности Союзного государства и Договоре между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности, разработанных при непосредственном участии аппаратов советов безопасности двух стран", — констатировал Шойгу.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Кремле заговорили о Третьей мировой войне: какое назвали условие.



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