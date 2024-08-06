Шойгу рассказал, как Украина отреагировала на предложения Путина окончить войну

Бывший глава Минобороны РФ, а теперь Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Москва не заметила реакции Украины на ультимативное предложение российского диктатора Владимира Путина об окончании войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Сергей Шойгу во время визита в Азербайджан ответил на вопросы журналистов, в частности, о реакции Украины на "мирное предложение" Путина для окончания войны. По его словам, Украина никак не ответила на ультиматум российского диктатора.

"С тех пор прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", — сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Кремль не будет говорить о переговорах на Саммите мира, прошедшем в Швейцарии и формуле мира, представленной Зеленским, из-за отсутствия России в этих мероприятиях и инициативах.

"Потому что переговоры без главного переговорщика – это выглядит не очень понятно", – добавил Шойгу.

Напомним, что Путин 14 июня выставил ультиматум для окончания войны в Украине. Российский диктатор предложил остановить боевые действия, если Украина отдаст России четыре области, откажется от вступления в НАТО, будет иметь безъядерный статус, а Запад снимет все санкции с РФ. Владимир Зеленский отреагировал на такие сообщения, указав, что они ультимативны для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на готовность Украины к мирным переговорам с Россией для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, который показал минимальные условия украинцев для начала мирных переговоров с Россией.