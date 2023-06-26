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Шойгу показали впервые после бунта Пригожина

В ролике без звука российский министр запечатлен в одном из штабов группировки войск "Запад"

сегодня, 09:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", пресс-служба Министерства обороны РФ выложила в сеть видео с главой ведомства Сергеем Шойгу. Это видео оказалось первое после мятежа "вагнеровцев" в РФ. 

Шойгу показали впервые после бунта Пригожина

Сергей Шойгу. Фото: GettyImages

На кадрах, которые опубликованы без звука, глава Минобороны страны-агрессора сначала летит в вертолете, а после появляется в помещении, где у него за спиной присутствует надпись "Командный пункт группировки войск (сил) "Запад". В этом помещении он общается с генералами, смотрит на карты, но при этом нет ни единого заявления министра, все подается без звука.


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"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений "Западной" группировки войск", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходило и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — может ли быть мятеж Пригожина постановкой – какие на самом деле цели.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему мятеж Пригожина провалился – чего теперь ждать от Кремля, который серьезно перепугался.




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Источник: https://t.me/mod_russia/27844
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