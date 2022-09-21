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Шойгу обнародовал количество погибших российских солдат в войне с Украиной

Шойгу назвал потери россиян за период войны с Украиной

сегодня, 11:12
Автор:

Slava Kot
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21 сентября президент России Владимир Путин обратился с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу рассказал о потерях российской армии во время так называемой "спецоперации".

Шойгу обнародовал количество погибших российских солдат в войне с Украиной

Шойгу обнародовал количество погибших русских солдат в войне. Фото с открытых источников

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября. Указ предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. Призванным придется пройти военную подготовку.

Примечательно, что министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что армия Российской Федерации потеряла 5937 военнослужащих.

Учитывая, что Россия мобилизовала для полномасштабного вторжения в Украину 200 тыс. личного состава, кажется странным, что при потерях менее 6 тыс. военных, планируют привлечь еще дополнительно около 300 тыс. Вместе с объявлением о частичной мобилизации приняли новые поправки. Теперь за уклонение от военного призыва россиянам грозит от 3 лет, но может достигать при разных условиях и до 10 лет лишения свободы.

В то же время буквально неделю назад спикер Кремля Дмитрий Песков уверял, что военной мобилизации в России не будет.

После того, как Путин объявил об этом решении, в России резко возрос интерес к вопросу, что такое частичная военная мобилизация. Это отлично показывает статистика поиска этого термина в Интернете.

Интересно, что, по подсчетам Генштаба ВСУ, Россия потеряла в войне по состоянию на 21 сентября 55 тыс. единиц личного состава.

Ранее портал "Комментарии" сообщал реакцию российских пропагандистов на перенос обращения президента РФ.

Также "Комментарии" писали, что в России горят несколько городов – Санкт-Петербург, Ижевск и другие.




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Источник: https://suspilne.media/283908-sojgu-vtrati-rosii-v-ukraini-stanovlat-5937-osib/
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