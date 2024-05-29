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Шоумен из России получил серьезные ожоги на войне в Украине: подробности

Нуридинов прошел обучение на оператора БПЛА

сегодня, 15:10
Автор:
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Черновалова Кристина
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Тимур Нуридинов, бывший участник популярного российского реалити-шоу "Дом-2", получил серьезные ранения на фронте. Известно, что после полугода службы в Вооруженных силах России и участия в полномасштабном вторжении РФ на территорию Украины, он был госпитализирован из-за ожогов лица, полученных в результате взрыва боеприпаса.

Шоумен из России получил серьезные ожоги на войне в Украине: подробности

Российский шоумен ранен на украинском фронте

Тимур Нуридинов рассказал пропагандистским СМИ, что взрыв произошел в непосредственной близости от его лица, но бронированная дверь КамАЗа ослабила ударную волну и заблокировала летящие обломки. 

"Произошел взрыв буквально в метре, на уровне головы. Хорошо, что рядом была бронированная дверь от КамАЗа. Она погасила основную ударную волну и собрала обломки. А меня просто пламенем обожгло", – вспомнил оккупант.

Шоумен из России получил серьезные ожоги на войне в Украине: подробности - фото 2

В настоящее время шоу-мен находится в России, где проходит реабилитацию после полученных травм. Во время своей службы он обучался на оператора БПЛА и был направлен в Соледарское направление.

В войне против Украины участвует не только он сам, но и его отчим, который. Отчим Тимура давно связан с российской армией и, по данным источников, активно поддерживает военные действия России в Украине и Путина.

Ранее “Комменатарии” писали, что известный российский музыкант-саксофонист Игорь Бутман хочет в очередной раз показать диктатору Владимиру Путину свою лояльность, поэтому в очередной раз сообщил представителям российских пропагандистских СМИ , который он как сильный хоккеист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле похвастались и рассказали, сколько паспортов РФ раздали украинцам на оккупированных территориях. Захватчики РФ продолжают паспортизацию на временно оккупированных украинских территориях. Представители местного МВД отчитались о количестве выданных паспортов.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/izvestnyy-rossiyskiy-shoumen-poluchil-ozhog-lica-na-voyne-v-ukraine-foto-12650223.html
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