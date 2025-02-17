Шольц против миротворческой миссии: почему в Украину не отправят европейские войска

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Кречмаровская Наталия
В Европе начали активно обсуждать вопросы отправки войск в Украину. Некоторые страны поддержали эту инициативу, но другие выступили категорически против.
Фото портал "Комментарии"
Канцлер Германии Олаф Шольц фактически подтвердил возможность отправить войска в Украину, однако при одном условии. В Украине не будет европейских войск, пока идет война, заявил политик накануне сегодняшнего саммита европейских лидеров в Париже.
Канцлер Германии в ответ на вопрос о том, может ли Германия развернуть свои войска для возможной будущей миротворческой миссии в Украине, отметил важность сильной украинской армии:
При этом он добавил, что сейчас понятно: пока идет война, о европейских войсках в Украине не будет и речи.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", убежден, что российский диктатор Владимир Путин хочет втянуть Беларусь в войну и будет провоцировать страны НАТО.
Вы увидите весной, летом или осенью он будет размещать силы на территории Беларуси. И многие европейцы, а может и США, будут говорить, что это устрашение, устрашение Польши, устрашение Литвы и других Балтийских партнеров", — убежден президент.
По словам Зеленского, с амбициями Путина он делает все для того, чтобы не завершать войну.
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