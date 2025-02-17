В Европе начали активно обсуждать вопросы отправки войск в Украину. Некоторые страны поддержали эту инициативу, но другие выступили категорически против.

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Канцлер Германии Олаф Шольц фактически подтвердил возможность отправить войска в Украину, однако при одном условии. В Украине не будет европейских войск, пока идет война, заявил политик накануне сегодняшнего саммита европейских лидеров в Париже.

Канцлер Германии в ответ на вопрос о том, может ли Германия развернуть свои войска для возможной будущей миротворческой миссии в Украине, отметил важность сильной украинской армии:

“Для меня вполне понятно, что в центре внимания должна быть очень сильная украинская армия даже в мирное время. Это будет главная задача для Европы, США и международных союзников”.

При этом он добавил, что сейчас понятно: пока идет война, о европейских войсках в Украине не будет и речи.

"И вопросы, которые потом придется обсуждать по архитектуре безопасности, будут обсуждаться, когда придет время", — цитирует слова Шольца "Новости. Live”.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", убежден, что российский диктатор Владимир Путин хочет втянуть Беларусь в войну и будет провоцировать страны НАТО.

Вы увидите весной, летом или осенью он будет размещать силы на территории Беларуси. И многие европейцы, а может и США, будут говорить, что это устрашение, устрашение Польши, устрашение Литвы и других Балтийских партнеров", — убежден президент.

По словам Зеленского, с амбициями Путина он делает все для того, чтобы не завершать войну.