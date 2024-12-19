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Шольц поговорил с Трампом об Украине: какое важное решение согласовали

Какого решения достигли Шольц и Путин во время телефонного разговора

19 декабря 2024, 21:32
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Кречмаровская Наталия

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили войну России против Украины и пришли к важному решению.

Шольц поговорил с Трампом об Украине: какое важное решение согласовали

Фото портал "Комментарии"

В правительстве Германии отметили, что разговор был посвящен проблемам политики безопасности в Европе.

"Они согласились с тем, что война России против Украины длится слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь установления справедливого, честного и крепкого мира", — добавили в ведомстве.

Также Шольц подтвердил Трампу, что он планирует поддерживать Украину в обороне от российской агрессии столько, сколько потребуется.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп готовится к инаугурации и исполнению президентских обязанностей. Инаугурация, как рассказывал портал "Комментарии", состоится 20 января — Трамп уже начал приглашать мировых лидеров.

В понедельник во время общения с журналистами, которое транслировал канал LiveNow from Fox, он ответил на вопрос, пригласил ли президента Украины Владимира Зеленского на инаугурацию.

Трамп ответил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию 20 января 2025, но сказал: "Если бы он захотел приехать, я бы его принял", — отметил Трамп.

Также Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Украине. Он назвал войну в Украине "тяжелой" и "гадкой", где количество погибших с обеих сторон является "астрономическим".

Он отметил, что боевые действия происходят на равнинной территории, где пулю, по его словам, может остановить только тело человека. По его словам, Украина предоставила "сигнал" о стремлении закончить войну.





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Источник: https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/bundeskanzler-scholz-spricht-mit-dem-designierten-us-praesidenten-trump-2327640
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