Шольц ответил, что привез в серебристом чемодане (ВИДЕО)

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом, и пользователи социальных сетей сразу обратили внимание на большой чемодан, который политик держал при себе непрерывно.

Шольц в Киеве (фото из открытых источников)

Во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским журналисты не смогли обойти этот вопрос. Канцлера спросили, что именно находится в его чемодане. Шольц, отвечая на это с иронией, заметил: "Насколько подробно вы хотите это знать?" Однако после этого поделился деталями: "В общем, такие вещи, которые берут в путь. То, во что надо переодеваться. Ну то, что нужно…"

Такое необычное внимание к багажу канцлера породило многочисленные предположения в сети. Удивляло то, что глава государства самостоятельно носит свой чемодан во время официального визита. На видео с момента прибытия в Киев можно заметить, как Шольц выходит из поезда, держа чемодан в правой руке, а затем перекладывает его в левую, чтобы поздороваться с встречающими его.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц в Киеве сказал, чего никогда не получит Путин . Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, почему недавно позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину, который отказывается прекращать войну и заключать мир. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом он добавил, что для того, чтобы общаться с начавшим войну человеком, нужна четкая позиция и аргументация. Канцлер напомнил, что разговаривал с Путиным еще до начала полномасштабного вторжения во время их встречи в Москве.

Он подчеркнул, что и в 2022 году, и во время недавнего телефонного разговора с Путиным его позиция оставалась неизменной. По его словам, он четко указывал на то, что Украина имеет право быть независимым, суверенным государством, которое само определяет свое будущее, в частности, избирает быть частью Европейского Союза.

