Шольц назвал единственный залог гарантии мира в Украине

Все страны, поддерживающие Украину, согласны продолжать оказывать ей помощь, укреплять ее армию и настаивать на достижении прекращения огня без условий или оговорок. Об этом сообщил и.о. канцлер Германии Олаф Шольц после встречи "Коалиции желающих" в Париже 27 марта, передает корреспондент Укринформа.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: УНИАН

"Основной итог нашей встречи: все участники собрания подтвердили, что Украина нуждается в нашей поддержке и она ее получит", — заявил Шольц.

Он уточнил, что это, в частности, означает принятие предложения президента Украины по прекращению огня. И.о. канцлер отметил, что переговоры не дают результатов из-за постоянного изменения позиции России, которая пытается добавлять новые условия и оправдания.

"Из этого ясно, что Россия не заинтересована в реальном мире. Поэтому нам важно продолжать настаивать на прекращении огня, в том числе на немедленном прекращении ударов по гражданской инфраструктуре", — добавил он.

Шольц также отметил необходимость сохранения санкций, отметив, что их отмена сейчас была бы серьезной ошибкой. Он подчеркнул, что санкции должны быть продлены и усилены, а Европа и США должны совместно принять четкую позицию, чтобы поддерживать Украину.

"Смысла в отмене санкций нет, пока мир не будет достигнут. И к сожалению, мы пока еще далеки от этого", — подытожил канцлер.

Портал "Комментарии" писал, что федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета. Как сообщило издание Die Zeit, после учредительного заседания нового Бундестага Штайнмайер поблагодарил чиновников за работу и вручил им документы об отставке во дворце Бельвю.