Шольц и Трамп пришли к единому решению по Украине: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает представитель федерального немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что разговор Трампа и Шольца был посвящен "вызовам политике безопасности в Европе".
Стороны "согласились, что война России против Украины длится слишком долго и что важно, как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру", добавил Гебештрайт.
В то же время Шольц подтвердил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии "столько, сколько будет необходимо".
Новый американский лидер во время кампании обещал завершить войну в Украине "за 24 часа". Команда Дональда Трампа, как известно, сейчас работает над тем, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант для прекращения войны в Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — сейчас вся формула мира по Украине, представленная Дональдом Трампом, упирается в то, что должна быть третья сила, которая встанет между россиянами и украинцами. И таким образом наступит, если не мир, то перемирие. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.
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