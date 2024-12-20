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Шольц и Трамп пришли к единому решению по Украине: о чем идет речь

Шольц и Трамп согласились в том, что война в Украине "длится слишком долго"

сегодня, 07:07 comments3369
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Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает представитель федерального немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

Шольц и Трамп пришли к единому решению по Украине: о чем идет речь

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что разговор Трампа и Шольца был посвящен "вызовам политике безопасности в Европе".

Стороны "согласились, что война России против Украины длится слишком долго и что важно, как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру", добавил Гебештрайт.

В то же время Шольц подтвердил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии "столько, сколько будет необходимо".

Новый американский лидер во время кампании обещал завершить войну в Украине "за 24 часа". Команда Дональда Трампа, как известно, сейчас работает над тем, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант для прекращения войны в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — сейчас вся формула мира по Украине, представленная Дональдом Трампом, упирается в то, что должна быть третья сила, которая встанет между россиянами и украинцами. И таким образом наступит, если не мир, то перемирие. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

"Европейцы на это (идею Трампа – ред.) пока никак не отреагировали. В то же время Россия продолжает экономико-финансово-дипломатическое давление на европейцев, пытаясь их либо исключить из этого процесса, либо сделать из них неповоротливую партию примирения, которая за все хорошо, но не хочет никоим образом помогать. Поэтому на данном этапе нужно все же дождаться инаугурации Трампа", – отметил эксперт.




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