Шокирующий прогноз: чем может обернуться атака на "Дружбу" для Украины

Атаки украинских дронов на российский нефтепровод "Дружба" вызвали неоднозначную реакцию среди политиков и могут иметь серьезные последствия для отношений Киева с Вашингтоном. Политтехнолог Александр Кочетков считает, что удары по этому объекту сейчас несвоевременны и рискованны. Об этом сообщает РБК-Украина.

Нефтепровод "Дружба"

По его словам, наиболее выгодным моментом для ликвидации этого нефтепровода была бы либо накануне переговоров Трампа с Путиным на Аляске, либо уже после, когда стало бы ясно, что Кремль игнорирует инициативы США по миру. Теперь же атаки могут сыграть против Украины, ведь создают дополнительные основания для российской дипломатии продвигать свои "стамбульские соглашения", предполагающие фактическую капитуляцию Киева.

В то же время Кочетков отмечает, что лично он поддерживает действия командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди ("Мадяра"). Аргументирует это тем, что Дружба является стратегическим объектом, который приносит Москве миллиардные доходы для ведения войны, а также тем, что Венгрия занимает откровенно пророссийскую позицию на международной арене.

Однако эксперт предупреждает: время для ударов оказалось "катастрофически неудачным". Сейчас Дональд Трамп находится в фазе выбора – либо дистанцироваться от войны, которую он называет "европейской", либо, наоборот, начать более жесткое давление на стороны, чтобы продемонстрировать результативность собственной мирной инициативы. От этого решения во многом зависит, продолжат ли США активно помогать Украине оружием и разведданными.

Напряжение прибавляют и дипломатические обстоятельства. По сообщениям венгерских СМИ, Трамп в письме премьеру Виктору Орбану выразил свое раздражение атаками на "Дружбу" и призвал донести его позицию до Словакии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже угрожал возможным прекращением экспорта электроэнергии в Украину.







На этом фоне Европейская комиссия заверила, что удары по российской инфраструктуре не влияют на стабильность поставок нефти в Венгрию и Словакию, невзирая на жалобы со стороны Будапешта.

Напомним, в ночь на 18 августа украинские дроны ударили по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. 22 августа стало известно о новой атаке на тот же нефтепровод.

