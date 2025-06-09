Шокирующие следы пыток на теле военного: как издевались в российском плену

Сегодня Украина и Россия приступили к масштабному обмену пленными. Среди категорий возвращаемых из российского плена — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс продлится несколько дней. Президент Украины Владимир Зеленский показал, как возвращают украинцев домой.

Военный. Иллюстративное фото

В общем, неоднократно сообщали, что украинских бойцов в российском плену пытают, морят голодом. Однако сейчас стали известны шокирующие последствия пыток — показали тело одного из бойцов, возвращенных сегодня.

Фото опубликовали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, ссылаясь на международные медиа Clash Report. На фото — многочисленные шрамы, следы ожогов и отчеканенная надпись "СЛАВА РОССИИ".









Фото последствий пыток

"Это — не просто увечье. Это целенаправленное издевательство, имеющее признаки военного преступления. Это — очередное доказательство того, с чем действительно имеет дело Украина. И почему преступления России не должны остаться безнаказанными", — отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России не скрывают, что хотят получить полный контроль над Украиной. В Центре противодействия дезинформации обнародовали слова экс-директора ФСБ, бывшего премьер-министра Сергея Степашина.

"Мы думали, что Украина никуда не денется": жалуется, что россияне не смогли зазомбировать украинцев и теперь "вынуждены" воевать", — отмечают в Центре.

Бывший директор ФСБ отметил, что убеждение, что Украина никуда не денется, было большой стратегической ошибкой начала 90-х годов. Как будто пока россияне были уверены в том, что Украина и Россия братские народы, в Украине системно работали и США, и Западная Европа.



