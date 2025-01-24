Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам войны в Украине Кит Келлог заявил, что потери Украины больше, чем потери США во время вооруженных конфликтов во Вьетнаме и Корее.

Келлог назвал потери Украины. Фото из открытых источников

По его словам, обе стороны понесли потери в "сотне тысяч жертв". Он сравнил Мариуполь по величине с американским Денвером и напомнил, что этот город был полностью разрушен войсками РФ.

Как известно, Национальный архив США оценивает общее количество смертей США в боях во Вьетнаме примерно в 58 тысяч за восемь лет. Во время Корейской войны США лишились около 35 тысяч военных погибшими.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп после выступления в Давосе заявил, что хочет немедленно встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, сообщает издание Reuters. "Из того, что я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы поедем как можно скорее. Я бы встретился немедленно. Каждый день, когда мы не встречаемся, солдаты гибнут на поле боя", — заявил Дональд Трамп. Президент США также сказал, что не знает, заставят ли санкции посадить Россию за стол переговоров с Украиной по прекращению войны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские кафиры захватили населенный пункт Нововасиловка в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне оккупировали Нововасиловку на Покровском направлении. На данный момент кафиры накапливают на фермах поселка пехоту, чтобы закрепиться", — сообщил военный. Офицер ВСУ также сообщил, что россияне "залетели" в Андреевку на Кураховском направлении.