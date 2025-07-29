Шокирующее расследование: как РФ скрывает настоящие потери на войне

В России военных, пропавших без вести во время боевых действий, официально записывают как дезертиров — таким образом власти пытаются скрыть настоящие масштабы потерь на фронте. Об этом говорится в журналистском расследовании издания "Важные истории", базирующегося на анализе более 50 обращений от семей пропавших солдат в администрацию президента РФ.

Как рф скрывает настоящие потери на войне

Согласно данным расследования, подобные случаи зафиксированы как минимум в 25 частях из 11 регионов России. Многие исчезновения произошли после участия в боевых задачах, однако вместо должного расследования или признания гибели, военных обозначают как самовольно покинувших часть. И даже в тех случаях, когда тело погибшего было похоронено, его официальный статус оставался "дезертир".

Эта практика не только искажает официальную статистику потерь, но и лишает семьи погибших на компенсации и социальные гарантии. По данным журналистов, в 2025 году российские военные суды рассмотрели более 26 тысяч дел о признании лиц пропавшими без вести или погибшими. В то же время более 50 тысяч военнослужащих были объявлены дезертирами — в два раза больше.

На фоне этих данных прозвучало и заявление госсекретаря США Марко Рубио: 10 июля он заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины около 100 тысяч военных погибшими. Для сравнения, потери украинской армии, по словам Рубио, значительно меньше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в январе-июле 2025 года "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины существенно нарастило закупки у украинских компаний. Общая сумма контрактов по взятию бюджетных обязательств выросла на 158 миллиардов гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.