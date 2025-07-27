Шокирующее обращение "Мадяра": Россия пыталась одновременно уничтожить всех командиров

Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди заявил о возможной попытке со стороны России уничтожить сразу нескольких командиров украинских дроновых подразделений. Об этом он сообщил после совещания с лидерами передовых формирований БПЛА — "Феникс", "К-2", "Птицы Мадяра", "Рарог" и "Ахиллес".

"Мадяр" прокомментировал планы россиян

Встреча состоялась на Донбассе и носила стратегический характер: командиры подразделений провели анализ операций, обсудили итоги последних недель, запланировали дальнейшие действия и обменялись опытом ведения боев в воздушном пространстве.

"Мадьяр" публично обратился к врагу с ироническим сообщением, в котором заявил:

"Мы оценили вашу попытку вдавить вчера нас всех одновременно".

Хотя он не уточнил деталей — где именно или как противник пытался ударить, — его слова прозвучали как намек на то, что враг готовил прицельную атаку по ключевым командующим дроновым формированием, играющим ведущую роль в современных боях.







В своем обращении "Мадяр" также сообщил об эффективности вновь созданной Группировки Сил беспилотных систем. По его словам, этим летом подразделения Линии Дронов ответственны, по меньшей мере, за каждую четвертую ликвидированную живую силу противника и каждую третью подтвержденную уничтоженную цель.

"Глаза и Жало — червячий ужас", — добавил командующий, намекая на визуально-ударные возможности украинских беспилотников и в то же время на постоянную угрозу для российских сил.

Возможность одновременной атаки по командирам дроновых частей указывает, что Россия понимает вес этого звена на поле боя и пытается целенаправленно сорвать координацию и эффективность украинских БпЛА-операций. Однако попытка провалилась: все командиры живы, активны и планируют новые наступательные операции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Чехии заявили, что РФ могла отомстить ее полицейским, работавшим в Днепре.