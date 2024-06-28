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Шокирующая правда: стало известно, что россияне делают с военными, которые не хотят идти на штурм

У россиян есть расстрельные группы, также они применяют жестокие наказания по отношению к тем, кто отказывается идти на штурм, сказал в эфире «Эспрессо» военный «Отченаш»

28 июня 2024, 16:19 comments1712
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Ткачик Олеся
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Командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш поделился информацией о методах, которые использует российское командование относительно своего личного состава.

Шокирующая правда: стало известно, что россияне делают с военными, которые не хотят идти на штурм

Оккупанты

По его словам, создается впечатление, что россияне иногда больше боятся вернуться назад, чем атаковать позиции ВСУ. При этом военный утверждает, что у окупантов есть специальные расстрельные группы.

"Некоторых военнослужащих РФ, которые отказывались от штурма, привязывали к технике, отправляли на штурм по принципу "выживешь или не выживешь". Таким образом, они запугивают личный состав. Мол, если один не хочет идти на штурм, его пристрелят, тогда все захотят уходить", — рассказал Отченаш.

По его словам, Силы обороны Украины и бригада "Рубеж" работают над тем, чтобы такие методы не применялись на оккупированных территориях Украины.

Военный подчеркнул, что РФ – это абсолютно империалистическая страна с бесчеловечным отношением. Именно поэтому Силы обороны работают над тем, чтобы освободить временно оккупированные территории от этого ужасного гнета.

"Нам попадались пленные из ТОТ, которые рассказывали, что им предлагали три варианта: идешь на фронт, расстреляем тебя или угрожаем семье", — добавил он.

Отченаш также рассказал, что противник активно действует на направлении, где оборону держит бригада "Рубеж", но ВСУ успешно дают отпор. По его словам, последние штурмы врага ВСУ отразили достаточно удачно. Благодаря беспилотным авиационным комплексам и сбросам было уничтожено около 20 россиян. Это очень хороший результат и показатель того, что штурмовые действия увеличиваются. Враг пытается найти слабые места ВСУ. Со своей стороны ВСУ делают все возможное, чтобы остановить наступательные действия россиян, отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, где сейчас беснуется враг.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-rosiyani-bilshe-boyatsya-povertatisya-nizh-shturmuvati-vidmovnikiv-u-nikh-privyazuyut-do-tekhniki-shcho-yde-v-biy-natsgvardiets-otchenash
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