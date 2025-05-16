Украина втягивалась в войну очень долго, потому что для мирного человека убивать даже врага, неестественно , говорит военный Александр Карпьюк.

Крым

"Поэтому мы отдали Крым, потому что не понимали, что тогда делать. С Донбассом тоже мяли сиськи долго. Десантура оставляла технику толпам сепаров, блокировавших колонны. Было разное. Не очень героическое", – отметил военный.

По его словам, в сущности впервые то, что нужно было сделать, сделал тогда десантник Сухаревский, потому что он уже воевал, уничтожал врага в Эль-Куте, и у него уже были наработаны рефлексы делать что нужно в такой ситуации.

"Но такие рефлексы были не всем. Они появились в процессе. И РФ постепенно поднимала планку все эти 11 лет, и мы росли, чтобы выжить", – говорит военный.

По его словам, у стран Европы не будет 11 лет. На них нападут уже с учетом этого опыта, полученного на украинской земле. Но если бы РФ, имея такой опыт 11 лет назад, напала на нас — у нас не было бы шансов, добавил Карпьюк .

Он добавил, что дефицит вооружения в армиях НАТО является проблемой, а Европа не успевает раскататься.

Но я вам напомню причину. Причина в том, что большинство боеспособного что у них было, они отдавали нам. И те же поляки когда-то отдали нам все боеспособные танки "тварди" и саушки, которые у них были", — добавил военный.

По его словам, союзники Украины продолжают отдавать ей оружие, хотя понимают что возможно им скоро оно будет нужно самим.

"Поэтому у меня просьба. Когда вы указываете на низкую боеспособность стран НАТО сегодня, не забывайте упомянуть о цене, которую они сейчас платят, чтобы мы жили", — подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новые спутниковые снимки зафиксировали значительный рост российской военной активности у границы с Финляндией, что напоминает перемещение войск перед вторжением России в Украину в 2022 году.



