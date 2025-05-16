Шокирующая правда о том, почему Украина потеряла Крым и часть Донбасса

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Ткачик Олеся
Украина втягивалась в войну очень долго, потому что для мирного человека убивать даже врага, неестественно , говорит военный Александр Карпьюк.
Крым
По его словам, в сущности впервые то, что нужно было сделать, сделал тогда десантник Сухаревский, потому что он уже воевал, уничтожал врага в Эль-Куте, и у него уже были наработаны рефлексы делать что нужно в такой ситуации.
По его словам, у стран Европы не будет 11 лет. На них нападут уже с учетом этого опыта, полученного на украинской земле. Но если бы РФ, имея такой опыт 11 лет назад, напала на нас — у нас не было бы шансов, добавил Карпьюк .
Он добавил, что дефицит вооружения в армиях НАТО является проблемой, а Европа не успевает раскататься.
По его словам, союзники Украины продолжают отдавать ей оружие, хотя понимают что возможно им скоро оно будет нужно самим.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новые спутниковые снимки зафиксировали значительный рост российской военной активности у границы с Финляндией, что напоминает перемещение войск перед вторжением России в Украину в 2022 году.
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