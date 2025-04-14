"Шокированный и расстроенный" ударом РФ по Сумам генсек ООН напомнил Путину о международном праве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко поражен и озабочен сообщениями о произошедшем 13 апреля ракетном ударе России по Сумам. Об этом говорится в заявлении его представителя Стефана Дюжаррика, обнародованном 14 апреля.

Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото: Reuters

В документе отмечается, что атака, совершенная в Вербное воскресенье, в начале Страстной недели стала очередным актом варварства в цепи безжалостных обстрелов украинских населенных пунктов. Эти удары наносят серьезные потери среди гражданского населения и уничтожают важную инфраструктуру.

Гутерреш подчеркнул: международное гуманитарное право строго запрещает удары по мирным жителям и гражданским объектам. Такие преступления должны быть прекращены безотлагательно и без исключений.

Генсек ООН призвал к немедленному и стойкому прекращению боевых действий в Украине. Он также подтвердил, что Организация Объединенных Наций и дальше будет поддерживать все действенные инициативы, направленные на установление справедливого, продолжительного и всеобъемлющего мира.

В ООН подчеркнули, что любой мир должен базироваться на соблюдении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН, международным правом и действующими резолюциями Генассамблеи.

В своем сообщении на платформе X, Гутерреш еще раз призвал к немедленному прекращению атак на гражданское население и подчеркнул поддержку со стороны ООН усилий, ведущих к миру, основанному на уважении прав Украины как независимого государства.

"Комментарии" уже писали, что духовный советник бывшего президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс подверг резкой критике российский авиаудар по Сумам, совершенный в Вербное воскресенье, 13 апреля. В своем сообщении в соцсети Х он призвал мировое религиозное сообщество публично выступить против российской агрессии и объединиться в борьбе с "очевидным злом".