Шок: сколько стран поставляют Путину наемников для убийства украинцев

В войне на стороне России зафиксировано участие наемников не менее 48 государств. Как сообщает расследовательское медиа "Важные истории", российские СМИ идентифицировали более 1500 иностранцев, завербованных для боевых действий. Издание также раскрыло, как функционирует механизм их привлечения через московский центр отбора.

Фото: 24 Канал

Несмотря на официальные заявления Владимира Путина об "отсутствии нужды" в иностранных боевиках, только с апреля 2023 по май 2024 года через вербовочный пункт в Москве прошли более полутора тысяч человек из-за границы.

Все это стало известно благодаря взлому нескольких баз данных московского Департамента информационных технологий (ДИТ), о чем в апреле 2024 сообщила хакерская группа DumpForums. В результате кибератаки в открытый доступ попали персональные данные сотен иностранцев, подавших документы на службу по контракту в российской армии.

Больше всего наемников прибыли из Непала — более 600 человек. Несмотря на обращение властей Непала к Москве с просьбой прекратить вербовку их граждан, РФ продлила набор. В марте 2025 года семьи погибших и пропавших без вести непальцев даже прибыли в Россию, требуя информации и компенсаций.

Среди вступивших в армию РФ иностранцев также граждане США, Великобритании, Франции, Италии, Бельгии, Австрии, а также стран Ближнего Востока (Сирия, Египет, Иран, Ирак, Ливия, Турция, Алжир) и африканских государств (Гана, Камерун, Сенегал). К примеру, сириец Омаран Хадак, пытавшийся избежать службы в армии Асада, подписал контракт с российскими вооруженными силами. А гражданин Камеруна Джозеф Покам после участия в саммите "Россия – Африка" отправился на войну.

Расследователи указывают, что вербовка происходит на фоне активной пропаганды и эксплуатации уязвимого положения иностранцев, в частности из-за бедности или политических преследований в родных странах.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в войне против Украины на стороне РФ воюют граждане Китая, рассказал украинский военнослужащий с позывным "Осман".