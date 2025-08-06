Шок: Россия открыто раздает украинских детей через сайт

С 2014 года РФ системно вывозила детей с оккупированных территорий Украины – Луганщины, Донбасса и Крыма – под видом "усыновления" в российские семьи. Теперь этот процесс принял новую форму: создан сайт, на котором детей буквально выставили в "каталог", как товар.

Россияне создали онлайн-каталог детей

На ресурсе с символикой оккупационной администрации опубликованы фото детей с открытыми лицами, рядом описание: "послушная", "веселая", "спокойная". Поиск можно осуществить по фильтрам: пол, цвет глаз, волосы, возраст. Большинство детей имеют украинское происхождение и украинское гражданство, многие из них — сироты именно из-за действий российских окупантов, убивших их родителей или принудительно изменивших документы на российские.

Этот "каталог" не что иное, как доказательство масштабной государственной системы похищения детей. На официальных сайтах оккупационных властей открыто демонстрируется, как РФ фактически продает украинских детей, превратив депортации в современное рабство.



Организация Save Ukraine уже заявила, что собирает доказательства для международных судов и будет делать все возможное, чтобы вернуть каждого похищенного ребенка домой — в Украину.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Ученые бьют тревогу: паразит Toxoplasma gondii, который часто попадает в организм человека из-за контакта с котами, проявляет способность влиять на работу мозга и поведенческие реакции. По данным исследователей, инфицированным может быть до 60% людей в мире — при этом большинство даже не догадываются о наличии паразита в организме.

Особую тревогу вызывает тот факт, что паразит способен влиять на выработку дофамина — нейромедиатора, отвечающего за удовлетворение, мотивацию и эмоциональные импульсы. Изменение его уровня может провоцировать агрессию, импульсивные поступки, повышенную сексуальную активность и даже склонность к рискованному поведению.

