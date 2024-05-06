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Шмыгаль сделал оптимистическое заявление о сроках членства Украины в НАТО

Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что Украина рассчитывает на то, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет рассмотрена заявка Украины о членстве в НАТО

сегодня, 14:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что Киев рассчитывает на то, что членами Альянса будет принято решение о заявке Украины на членство в НАТО уже на следующем саммите в Вашингтоне, который должен пройти в июле.

Шмыгаль сделал оптимистическое заявление о сроках членства Украины в НАТО

Денис Шмыгаль

При этом глава Кабмина напомнил, что Украина уже подала официальную заявку на членство в Альянсе еще в сентябре 2022 года.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что Украина все же рассчитывает, что страны-члены Альянса примут решение, касающееся заявки страны на членство на следующем саммите. В этом контексте глава правительства подчеркнул, что Украиной были проведены все необходимые для вступления реформы, а армия воюет по стандартам Альянса.

Именно поэтому, подчеркнул глава правительства, Украина сейчас находится "в шаге от получения приглашения".

Денис Шмыгаль прокомментировал возможность введения войск Франции в Украину. По его словам, в данный момент Украина остро нуждается в военной технике. При этом он добавил, что такое подкрепление точно отбросит оккупантов и подчеркнул, что когда придет время, Украина будет благодарна за такую помощь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время визита в Украину генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине не стоит ожидать того, что ее пригласят стать членом Альянса на вашингтонском саммите. Однако он добавил, что Украина непременно станет членом НАТО.

Кроме того, есть мнение, что Украина немедленно станет членом НАТО, как будет принято в этом отношении политическое решение. Также эксперты считают, что Украину немедленно примут в НАТО без каких-либо требований, как только террористическая Россия реально начнет угрожать находящимся в Европе членам Альянса. В это время Украина станет гарантом их безопасности.




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