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Шмыгаль рассказал, будет ли в Украине дефицит бензина и ДТ

Шмыгаль сообщил, что импорт бензина и дизеля в последние месяцы составляет около 700 тысяч тонн в месяц

сегодня, 18:00
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Автор:

Лиля Воробьева

Из-за массового импорта в Украину бензиновых и дизельных генераторов спрос на автомобильное топливо может возрасти, но его дефицит не прогнозируется. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщают "Комментарии", ссылаясь на его речь .

Шмыгаль рассказал, будет ли в Украине дефицит бензина и ДТ

Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

"В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может возрасти. Но его дефицит Министерство экономики не предусматривает. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления", — заявил Денис Шмыгаль.

Глава правительства сообщил, что импорт бензина и дизеля в последние месяцы составляет около 700 тысяч тонн ежемесячно. Это количество позволяет удовлетворять спрос на топливо.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шмыгаль рассказал о ситуации в энергетике . Ситуация в украинской энергетике остается достаточно сложной, но полностью контролируемой. Хаоса, на который так рассчитывали россияне, нанося массированные удары по энергосфере Украины, нет и не предполагается. Тем не менее, для поддержания и возобновления нормальной подачи электроэнергии во всех областях продолжают применяться плановые отключения потребителей. Глава правительства отметил, что энергетики работают над тем, чтобы уменьшить во времени плановые отключения электроэнергии, но это не всегда удается, поскольку уже начались морозы, потребление электроэнергии стремительно начало повышаться. Именно поэтому в некоторых регионах приходится идти на то, чтобы применять, кроме плановых, аварийные отключения. По словам Дениса Шмыгаля, над восстановлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и беспилотниками, работает 70 ремонтных бригад, более 1 тыс. специалистов.

 



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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/4033
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