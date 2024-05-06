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Шмигаль отреагировал на заявления Макрона о введении западных войск в Украину

Шмигаль заявил, что Украина будет благодарна за введение иностранных войск, однако пока требует от союзников оружия.

сегодня, 10:05
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, указывающего на возможность отправить западные войска в Украину. По словам Шмыгаля, Украина будет благодарна за подобные действия союзников.

Шмигаль отреагировал на заявления Макрона о введении западных войск в Украину

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото из открытых источников

Во время интервью CBC Денис Шмыгаль ответил на вопросы, касающиеся западных войск, которые могли бы попасть в Украину. 

"Если придет время, мы будем безгранично благодарны и будем рады", – коротко ответил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что иностранное подкрепление поможет отодвинуть российских оккупантов, однако Украина сегодня надеется получить от союзников и партнеров военную технику и другие средства для ведения войны.

Также Шмыгаля в интервью спросили о членстве Украины в НАТО. По словам премьер-министра, Украина официально подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года и ожидает от альянса принятия решения на следующем саммите НАТО в июле.

"Наша армия работает по стандартам НАТО. Мы провели все необходимые реформы, и теперь мы в шаге от приглашения", — сказал Шмигаль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал два основных условия, по которым западные войска, возможно, будут отправлены в Украину. По его словам, Франция может ввести свои войска в случае прорыва украинского фронта и после просьбы о помощи от украинской власти.

Также "Комментарии" писали о том, что Макрон обрадовался реакции Кремля на заявления о возможности введения иностранных войск в Украину. Как объяснил президент Франции, бурные комментарии из РФ свидетельствуют о правильной стратегии.




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Источник: https://www.cbc.ca/news/politics/russia-victory-third-world-war-ukraine-prime-minister-warns-1.7193861
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