Шмигаль отреагировал на заявления Макрона о введении западных войск в Украину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, указывающего на возможность отправить западные войска в Украину. По словам Шмыгаля, Украина будет благодарна за подобные действия союзников.



Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото из открытых источников

Во время интервью CBC Денис Шмыгаль ответил на вопросы, касающиеся западных войск, которые могли бы попасть в Украину.

"Если придет время, мы будем безгранично благодарны и будем рады", – коротко ответил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что иностранное подкрепление поможет отодвинуть российских оккупантов, однако Украина сегодня надеется получить от союзников и партнеров военную технику и другие средства для ведения войны.

Также Шмыгаля в интервью спросили о членстве Украины в НАТО. По словам премьер-министра, Украина официально подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года и ожидает от альянса принятия решения на следующем саммите НАТО в июле.

"Наша армия работает по стандартам НАТО. Мы провели все необходимые реформы, и теперь мы в шаге от приглашения", — сказал Шмигаль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал два основных условия, по которым западные войска, возможно, будут отправлены в Украину. По его словам, Франция может ввести свои войска в случае прорыва украинского фронта и после просьбы о помощи от украинской власти.

Также "Комментарии" писали о том, что Макрон обрадовался реакции Кремля на заявления о возможности введения иностранных войск в Украину. Как объяснил президент Франции, бурные комментарии из РФ свидетельствуют о правильной стратегии.



