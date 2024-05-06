Шмигаль отреагировал на заявления Макрона о введении западных войск в Украину

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Slava Kot
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, указывающего на возможность отправить западные войска в Украину. По словам Шмыгаля, Украина будет благодарна за подобные действия союзников.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото из открытых источников
Во время интервью CBC Денис Шмыгаль ответил на вопросы, касающиеся западных войск, которые могли бы попасть в Украину.
Премьер-министр подчеркнул, что иностранное подкрепление поможет отодвинуть российских оккупантов, однако Украина сегодня надеется получить от союзников и партнеров военную технику и другие средства для ведения войны.
Также Шмыгаля в интервью спросили о членстве Украины в НАТО. По словам премьер-министра, Украина официально подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года и ожидает от альянса принятия решения на следующем саммите НАТО в июле.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал два основных условия, по которым западные войска, возможно, будут отправлены в Украину. По его словам, Франция может ввести свои войска в случае прорыва украинского фронта и после просьбы о помощи от украинской власти.
Также "Комментарии" писали о том, что Макрон обрадовался реакции Кремля на заявления о возможности введения иностранных войск в Украину. Как объяснил президент Франции, бурные комментарии из РФ свидетельствуют о правильной стратегии.
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