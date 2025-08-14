logo

Шмигаль изменил правила для освобожденных из плена: новые гарантии
commentss НОВОСТИ Все новости

Шмигаль изменил правила для освобожденных из плена: новые гарантии

Пережившие плен военные получат расширенные права и социальные гарантии — Шмигаль

14 августа 2025, 23:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил о принятии важного решения, которое обеспечит дополнительную социальную защиту для находившихся в плену военнослужащих.

Шмигаль изменил правила для освобожденных из плена: новые гарантии

Новые гарантии для освобожденных из плена

Во время визита в медицинское учреждение в Винницкой области он встретился с освобожденными из плена защитниками и поблагодарил их за храбрость и стойкость. Премьер подчеркнул, что подписал приказ, устраняющий пробелы в законодательстве и гарантирующий военным, лишенным свободы государством-агрессором, полноценное признание их ранений и заболеваний.

Ранее травмы, контузии или болезни, полученные в плену, не признавались связанными с защитой Родины. Поэтому военные не могли получить статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны. Теперь эти ограничения отменены – все ранения и болезни, приобретенные во время плена, приравниваются к боевым.

Решение гарантирует военным:

надлежащая социальная защита;

• право на все льготы и компенсации, предусмотренные законом;

• бесплатное лечение и реабилитацию.

Шмигаль подчеркнул, что государство будет защищать каждого военного не только на фронте, но и по возвращении домой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев принять реальность того, что противостояние с Россией не завершится даже после нынешней фазы войны.

Он подчеркнул, что государство должно говорить с гражданами откровенно, "как со взрослыми", и прекратить создавать иллюзию скорейшего завершения войны. По словам Жорина, конфликт с РФ продлится ровно столько, сколько это государство будет существовать, и к этому необходимо готовиться уже сейчас.



Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/11111
