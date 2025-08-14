Шмигаль изменил правила для освобожденных из плена: новые гарантии

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил о принятии важного решения, которое обеспечит дополнительную социальную защиту для находившихся в плену военнослужащих.

Новые гарантии для освобожденных из плена

Во время визита в медицинское учреждение в Винницкой области он встретился с освобожденными из плена защитниками и поблагодарил их за храбрость и стойкость. Премьер подчеркнул, что подписал приказ, устраняющий пробелы в законодательстве и гарантирующий военным, лишенным свободы государством-агрессором, полноценное признание их ранений и заболеваний.

Ранее травмы, контузии или болезни, полученные в плену, не признавались связанными с защитой Родины. Поэтому военные не могли получить статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны. Теперь эти ограничения отменены – все ранения и болезни, приобретенные во время плена, приравниваются к боевым.

Решение гарантирует военным:

• надлежащая социальная защита;

• право на все льготы и компенсации, предусмотренные законом;

• бесплатное лечение и реабилитацию.

Шмигаль подчеркнул, что государство будет защищать каждого военного не только на фронте, но и по возвращении домой.



