На оккупированной территории россияне усиливают давление на школьников – их вербуют к поступлению в высшие учебные заведения на территории России. В Центре национального сопротивления объяснили, почему оккупанты хотят вывезти украинцев с захваченной территории.

Фото портал "Комментарии"

“Россияне пытаются отправить украинских школьников учиться в регионы РФ в рамках политики ассимиляции порабощенных народов. В частности, враг активно вербует школьников с временно оккупированных территорий поступать в Уральский государственный университет в Екатеринбурге. Традиционно для школьников с ВОТ льготы отсутствуют”, — отметили в Центре национального сопротивления.

Россияне таким образом используют любые механизмы, направленные на переселение народов внутри страны, чтобы в дальнейшем ассимилировать их. "Вместо этого на ВОТ продолжают прибывать гастролеры из РФ, и демографический состав населения меняется", — уточнили в Центре.

Напомним, что с 1 января изменятся правила для украинцев на оккупированной территории. Преступная власть, как писал портал "Комментарии", заставляет украинцев получать паспорта РФ. С 1 января у всех водителей потребуют автострахование российского образца, которое можно получить только с паспортом РФ. По информации Центра национального сопротивления, это еще один метод врага принудительной паспортизации. Если у водителей нет соответствующего полиса, то им грозят жесткие санкции — даже до конфискации автомобиля.

В Центре подчеркнули, что подобные действия нарушают нормы международного права. Жителям же на временно оккупированных территориях советуют хранить документы, подтверждающие принуждение к получению российского гражданства.



