Шесть стран готовы помочь Украине установить мир через силу: о ком идет речь

31 марта в Мадриде должна пройти четвертая встреча группы поддержки Украины в формате "Веймар+", во время которой обсудят увеличение военной помощи, гарантии безопасности Украине и роль Европы в мирном процессе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП", со ссылкой на осведомленного с вопросом чиновника одного из государств ЕС, который говорил на условиях анонимности

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на встрече будут главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Италии, Испании, Польши и Великобритании, высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

В материале говорится, что Евросоюз хочет помочь Украине в достижении мира с позиции силы. Для этого, в частности, планируют увеличивать военную помощь Киеву.

"Встреча будет состоять из двух сессий: на первой будут обсуждать укрепление европейской безопасности, оборонную инициативу ЕС "Готовность 2030" и "Белую книгу" Кубилюса, а на второй – увеличение военной поддержки Украины с акцентом на достижении мира благодаря силе", – сообщил чиновник.

По его словам, во время обеих частей встречи будут обсуждаться "вопросы устойчивого мира в Украине" и повышение обороноспособности Евросоюза.

Отдельно участники встречи должны обсудить гарантии безопасности Украины от государств Запада. В частности, будет обсуждаться то, какой вклад могут сделать государства "Веймар+" в процесс прекращения огня в Украине, а также роль Европы в дипломатических процессах по установлению мира.

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