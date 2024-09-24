Шесть авиабомб сбросили на Запорожье оккупанты: последствия трагические

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Недилько Ксения
Шесть авиационных ударов, предварительно КАБами, пришлось по Запорожью. Предварительно пострадали 7 человек. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник запорожской ОВ Иван Федоров, передает портал "Комментарии".
Обстрел Запорожья. Фото: НПУ
▪47-летний мужчина погиб, а его 83-летняя мать ранена в результате попадания в частный дом в Шевченковском районе. Дом семьи полностью разрушен.
▪ В Шевченковском районе авиаудар пришелся во двор частного сектора — травмирован мальчик 15 лет.
▪ В Коммунарском районе травмирована 13-летняя девочка.
▪ Враг попал по объекту критической инфраструктуры. Загорелся оперативно потушенный пожар, пострадал один сотрудник предприятия.
▪Повреждены более 70 многоквартирных домов, объекты социальной сферы и инфраструктуры в Шевченковском, Александровском и Коммунарском районах Запорожья.
Восемь авиационных ударов пришлось по Камышевахе. Пока информация о пострадавших оттуда не поступала, отметил Федоров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
Оккупанты обстреляли Харьков и Запорожье: есть погибшие и раненые
23 сентября после 21:00 в течение 2 часов армия россии нанесла серию авиаударов по Запорожью.
Враг ударил по частному сектору. Потерпел разрушение жилой дом, еще один полностью уничтожен.
В результате массированных авиаударов по Запорожью погиб мужчина, еще 4 человека получили травмы, из них 2 ребенка.
Ночью в Харькове около 03:39 в Харькове раздались взрывы.
После этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что прилет произошел в Киевском районе города. Предварительно известно, что оккупанты били ракетой. Детали обстрела – по ссылке.
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