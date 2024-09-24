Шесть авиабомб сбросили на Запорожье оккупанты: последствия трагические

Шесть авиационных ударов, предварительно КАБами, пришлось по Запорожью. Предварительно пострадали 7 человек. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник запорожской ОВ Иван Федоров, передает портал "Комментарии".

Обстрел Запорожья. Фото: НПУ

▪47-летний мужчина погиб, а его 83-летняя мать ранена в результате попадания в частный дом в Шевченковском районе. Дом семьи полностью разрушен.

▪ В Шевченковском районе авиаудар пришелся во двор частного сектора — травмирован мальчик 15 лет.

▪ В Коммунарском районе травмирована 13-летняя девочка.

▪ Враг попал по объекту критической инфраструктуры. Загорелся оперативно потушенный пожар, пострадал один сотрудник предприятия.

▪Повреждены более 70 многоквартирных домов, объекты социальной сферы и инфраструктуры в Шевченковском, Александровском и Коммунарском районах Запорожья.

Восемь авиационных ударов пришлось по Камышевахе. Пока информация о пострадавших оттуда не поступала, отметил Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты обстреляли Харьков и Запорожье: есть погибшие и раненые

23 сентября после 21:00 в течение 2 часов армия россии нанесла серию авиаударов по Запорожью.

Враг ударил по частному сектору. Потерпел разрушение жилой дом, еще один полностью уничтожен.

В результате массированных авиаударов по Запорожью погиб мужчина, еще 4 человека получили травмы, из них 2 ребенка.

Ночью в Харькове около 03:39 в Харькове раздались взрывы.

После этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что прилет произошел в Киевском районе города. Предварительно известно, что оккупанты били ракетой. Детали обстрела – по ссылке.