Американские политики, предлагая начать мобилизацию с 18 лет, вызывают больше вопросов, чем ответов.

США предлагают снижение призывного возраста

"Ты выдвигаешь заведомо неприемлемые условия стороне, с которой взаимодействуешь. Говоришь: вы должны сократить призывной возраст до 18 лет. Вы не сокращаете призывной возраст, тогда мы будем у себя дискутировать о том, предоставлять ли вам оружие или нет. Это определенное оправдание ", – объяснил Тимочко в эфире "Украинского Радио".

По его словам, решение об изменении призывного возраста должны принимать те, кто действительно понимает потребности украинской армии. Например, командиры бригад часто отмечают, что им нужны молодые бойцы.

Отдельное внимание военный обратил на проблему уклонения от мобилизации. В Украине достаточно случаев, когда поддельные студенческие справки становятся пропуском от службы.

"Ты выдвигаешь заведомо неприемлемые условия стороне, с которой взаимодействуешь. Говоришь: вы должны сократить призывной возраст до 18 лет. Вы не сокращаете призывной возраст, тогда мы будем у себя дискутировать о том, предоставлять ли вам оружие или нет. Это определенное оправдание ", – объяснил он.

По мнению военного, обсуждать снижение призывного возраста целесообразно только тогда, когда будут исчерпаны все другие ресурсы, и это станет реальной потребностью для армии.

Ранее "Комментарии" писали, что с 1 января 2025 года в Украине все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет должны пройти обязательную военную подготовку. , совсем не мобилизация. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочка.