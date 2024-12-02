Шантаж оружием: почему США диктуют Украине, кого мобилизовать

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Черновалова Кристина
Американские политики, предлагая начать мобилизацию с 18 лет, вызывают больше вопросов, чем ответов.
США предлагают снижение призывного возраста
По его словам, решение об изменении призывного возраста должны принимать те, кто действительно понимает потребности украинской армии. Например, командиры бригад часто отмечают, что им нужны молодые бойцы.
Отдельное внимание военный обратил на проблему уклонения от мобилизации. В Украине достаточно случаев, когда поддельные студенческие справки становятся пропуском от службы.
По мнению военного, обсуждать снижение призывного возраста целесообразно только тогда, когда будут исчерпаны все другие ресурсы, и это станет реальной потребностью для армии.
Ранее "Комментарии" писали, что с 1 января 2025 года в Украине все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет должны пройти обязательную военную подготовку. , совсем не мобилизация. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочка.
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