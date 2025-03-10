Шантаж или дипломатия? Какие угрозы скрывают переговоры в Саудовской Аравии

Переговоры в Саудовской Аравии могут оказаться новым испытанием для Украины. Киев стремится получить четкие гарантии безопасности от США, однако эксперты сомневаются в реальности договоренностей. Тем временем Москва будет пытаться навязать свои условия, а Вашингтон может оказывать дополнительное давление на украинские власти. Станет ли эта встреча шагом к реальному миру, или ловушкой для Украины?

Фото с переговоров США и РФ в ОАЭ. Фото из открытых источников

По данным The Economist, Киев на предстоящих переговорах будет настаивать на гарантиях безопасности от США, однако существенного прогресса в этом вопросе не стоит ожидать. Украина не будет рассматривать никаких соглашений, которые ограничивали бы ее право на перевооружение, признавали оккупированные территории российскими или вмешивались во внутреннюю политику страны, в частности через проведение выборов.

Ожидается, что Киев предложит прекращение огня в воздухе и море, а также обсудит с США возможность подписания соглашения по добыче полезных ископаемых. В то же время, если Россия откажется от предложенного мирного плана, администрация Трампа может попытаться заставить Кремль согласиться на американские условия. Однако пока неясно, какие именно предложения будут озвучены Украине в Саудовской Аравии.

Москва, в свою очередь, может потребовать от Киева нейтралитета и отказа от иностранных миротворцев, но такие условия для Украины неприемлемы. По словам источников, Кремль любую мирную инициативу может использовать в собственных интересах, обезобразив ее содержание.

В украинских дипломатических кругах опасаются, что встреча в Саудовской Аравии может оказаться не более чем политическим маневром или попыткой Вашингтона склонить Киев к уступкам, выгодным РФ. В таком случае Украина рискует оказаться в серой зоне, где решения будут принимать без ее участия.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что переговоры в Саудовской Аравии могут стать для президента Украины Владимира Зеленского последним шансом возобновить отношения с Соединенными Штатами, поскольку его политическое положение становится все сложнее.