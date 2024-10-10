Шансы равны нулю: без чего Украина не сможет победить в войне

Президент Украины Владимир Зеленский во время очередных визитов в США и Европу озвучил, что нужно Украине, чтобы победить в войне. В издании Politico проанализировали, может ли Украина рассчитывать на весомую поддержку от европейских партнеров, сообщает портал "Комментарии".



Фото портал "Комментарии"

Какие шансы получить помощь по пяти запросам Владимира Зеленского в Европе по оценке издания Politico:

Дорога к НАТО: вероятность официального приглашения в ближайшем будущем нулевая, поскольку не ожидается конкретных шагов по вступлению.

Усиление ПВО: высока вероятность получения систем Patriot и SAMP/T (80%), что позволит Украине самостоятельно уничтожать российские ракеты.

Удары по РФ: Украина не получит права наносить удары по территории РФ.

Ракеты Taurus: обсуждение возможно, но поставки маловероятны.

Арсенал демократии: высока вероятность (100%) инвестиций в производство оружия в Украине, что укрепит экономику и уменьшит зависимость от западных поставщиков.

Ранее портал “Комментарии” сообщал, что отмена визита президента Джо Байдена в Европу, а вследствие этого и встречи высокого уровня Контактной группы "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, вызвало настоящую бурю страстей и сплошь и рядом конспирологических толкований того, почему это случилось, говорит политолог Владимир Фесенко. Именно в их контексте, отметил эксперт, в роли "главного изменника" выступает американский президент.

Как следует расценивать отмену визита американского президента и что за этим стоит, читайте подробнее по ссылке.



